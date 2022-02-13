بعد لقاء تشيلسي وبالميراس.. مصرع شخص وإصابة 15 آخرين

لقي أحد مشجعي فريق كرة القدم البرازيلي “بالميراس” مصرعه بالرصاص، خارج ملعب النادي أمس السبت، وسط أعمال عنف اندلعت بالشوارع بعد الخسارة أمام فريق تشيلسي بنهائي كأس العالم للأندية.

وأوضح محقق شرطة ساو باولو للصحفيين أن مشتبها به اعتقل في إطلاق النار، لافتا إلى أن 15 مشجعا آخرين أصيبوا في اشتباكات مع الشرطة أو في اشتباكات فيما بينهم، حيث يشاهد العديد من مشجعي “بالميراس” مباريات الفريق خارج ملعبه في محيط ملعب النادي، كتقليد شعبي.

وتغلب تشيلسي على “بالميراس”، بفارق هدف من ركلة جزاء في الأشواط الإضافية (2-1 النتيجة)، ليفوز ببطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في أبو ظبي، للمرة الأولى في تاريخه.