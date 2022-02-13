تقييم تجربة الانتخابات وإقرار اللوائح الداخلية للاتحاد الوطني لطلبة سورية

البعث ميديا – فداء شاهين

قيم المجلس المركزي للاتحاد الوطني لطلبة سورية العملية الانتخابية بعد تعديل النظام الداخلي للاتحاد، وإقرار اللوائح الداخلية لانتخابات الفروع الداخلية وانتخابات طلاب الدراسات العليا والتعليم المفتوح.

وأيدت المداخلات تجربة الانتخابات الالكترونية، مع المطالبة بإعطاء مدة كافية للترشح قبل مؤتمر الوحدة الطلابية، وإجراء مؤتمرات الوحدات الطلابية في الفصل الثاني في فرع طرطوس، وإمكانية إجراء الانتخابات عن بعد .

وبينت رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان أن تعديل النظام الداخلي أعاد انتخاب الطلاب من دون الرجوع إلى اللجان الإدارية التي كانت موجودة سابقاً وبالتالي أصبح هناك مشاركة أكبر للطلاب في الانتخابات الخاصة بالهيئات الطلابية وبالتالي إشراك جميع الطلاب في الانتخابات ممثلين في الوحدات الطلابية، و تحقيق تمثيل أفضل، على أن يتم زيادة حجم المشاركة خلال الفترة القادمة، مع عدم قبول التزكية لأي مؤتمر للهيئات الطلابية، علماً أن تجربة الانتخابات الالكترونية ليست جديدة على الاتحاد، ووفرت الانتخابات الالكترونية المال ومنعت التدخل الشخصي.