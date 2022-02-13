قمة إنتر ونابولي تنتهي بالتعادل.. وميلان المستفيد الأكبر

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة إنتر ميلان المتصدر ومضيفه نابولي الوصيف، التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو “.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة السابعة من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح لورينزو إنسيني، وعادل لإنتر ميلان نجمه البوسني إدين دجيكو بعد دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني.

وبهذا التعادل رفع إنتر رصيده في الصدارة إلى 54 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب مطارديه نابولي الذي رفع رصيده إلى 53 نقطة.

ميلان صاحب المركز الثالث برصيد 52 نقطة من أكبر المستفيدين من تعادل المتصدر والوصيف، وسيدخل مباراة الغد أمام سمبدوريا وعينه على نقاطها الثلاث ليرفع رصيده إلى 55 نقطة وينتزع صدارة “الكالتشيو”.