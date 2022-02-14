أطباء الريف يطالبون بمعالجة مشكلات الاستجرار المركزي للأدوية

ريف دمشق – بسام عمار

عقد فرع ريف دمشق للأطباء مؤتمره السنوي تحت شعار ” الشعب الذي خاض حربا ضروسا واستعاد معظم أراضيه بكل تأكيد قادر على بناء اقتصاده في أصعب الظروف وبنفس الإرادة والتصميم” اليوم في مقر الفرع.

مداخلات الأعضاء أشارت إلى ضرورة رفع الراتب التقاعدي بالشكل الذي يتناسب مع الواقع الحالي ورفع قيمة التعرفة الطبية وسد النقص الحاصل بالأطباء لاسيما الاختصاصيين والحفاظ على الكفاءات الطبية والالتزام بالوصفات الطبية وتشديد الرقابة على الأدوية ومعالجة مشكلات الاستجرار المركزي للأدوية والذي سبب نقص شديد بتوفرها في المشافي ومعالجة مشكلات التأمين الصحي وإعادة النظر باليات التكليف الضريبي وضريبة الأرباح والغرامات ورفع رواتب الأطباء المتعاقدين مع الجهات العامة ووضع رؤى مستقبلية لعمل الفرع لعدة أعوام.

أمين فرع الحزب الرفيق رضوان مصطفى أشار إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع الانتصارات الميدانية التي يحققها الجيش العربي السوري والسياسية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد والاقتصادية بإرادة وعزيمة الشعب السوري وهذه المؤتمرات تؤكد على حيوية قطاع النقابات والمنظمات والتي لم تتوقف وكانت دائما تعكس الصورة المشرقة لكوادرها ومدى التزامهم بمهنتهم ووطنيتهم العالية منوها الى ان الفرع يتابع عمل فروع النقابات بشكل مستمر وكل الأمور والمطالب تتابع مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول لها.

نقيب الأطباء الدكتور غسان فندي أكد أن لمؤتمرات النقابة وفروعها خصوصيتها كونها تعنى بالشأن الصحي وبالوقت ذاته هي منابر نقابية واجتماعية وخلال الأعوام الماضية كانت ناجحة لجهة الالتزام والتقارير المقدمة والتفاعل مع الأعضاء والفرع انموذجا لها كذلك التوصيات التي قدمتها وتمت الاستفادة منها بتطوير العمل وخطط النقابة المركزية لأنها حصيلة جد علمي ونقابي تراكمي واليوم المطلوب تطوير آليات العمل النقابي ليكون أكثر فعالية وقدرة على مواكبة التطور العلمي الطبي وتقديم خطط وبرامج قابلة للتطبيق وتعزيز الخدمات المقدمة لزملائنا وتصويب الأداء ومعالجة الخلل لافتا إلى أن النقابة تقوم الآن بإجراء تقييم لعملها بمختلف المجالات خلال الفترة الماضية لأنها تريد تحقيق نقلة نوعية تتواكب مع الرؤية التطويرية التي تم وضعها .

وأضاف يجب علينا تعزيز العمل الميداني والتواصل مع الزملاء وافتتاح مراكز للفرع في بعض المناطق لتقديم الخدمات لهم وللمواطنين والنقابة مستعدة لدعمها وان تكون مشاركة بالجولات وتعزيز العلاقة مع الجهات الطبية بالمحافظة وحل المشكلات اليومية وان يكون المؤتمر للقضايا التي تحتاج لحلول وقرارات على مستوى الفرع لافتا إلى أن النقابة تسعى دائما للحفاظ على الكوادر الطبية الوطنية بمختلف الطرق لان هناك تسرب كبير فيها لاسيما في اختصاصات التخدير والصدرية والأوعية مبينا انه خلال الفترة القادمة ستصدر تعرفة طبية جديدة للمعاينات تكون أكثر عدالة للطبيب والمريض .

وأوضح الدكتور فندي أن النقابة تعمل جاهدة على رفع الراتب التقاعدي وهناك جهود كبيرة لتحسين الواقع الاستثماري والذي سينعكس ايجابيا على هذا الأمر من خلال الاستثمار الجيد للعقارات الموجودة داعيا إلى ضرورة أن يكون هناك داتا معلومات خاصة بكل فرع لجهة عدد الأطباء والتبدلات الطارئة لافتا إلى أن موضوع التكليف الضريبي يتابع وهناك ظلم يتحمله الأطباء عند التكليف والنقابة تسعى لحل هذا الأمر مشددا على ضرورة إطلاق المبادرات الاجتماعية التي تعزز الجانب الخدمي للفرع .

أمين سر النقابة المركزية الدكتور نضال بيازيد أشار إلى أن هناك متابعة يومية لعمل الفروع ومعالجة القضايا التي تواجه العمل بشكل مستمر وهناك حرص لأن تكون بيئة العمل مناسبة والنقابة تتخذ القرارات التي تسهل العمل وتطوره.

رئيس الفرع الدكتور خالد موسى أوضح أن ما تم طرحه من قضايا وموضوعات خلا المؤتمر الماضي تم العمل على ايجاد الحلول المناسبة لها وتم تعزيز التواصل مع الفروع وهناك تحسن في موارد الفرع سيتم عكسه مشاريع استثمارية تحسن من الخدمات المقدمة للزملاء لافتا إلى أن العلاقة ما بين الفرع والجهات الطبية في المحافظة جيدة وتنعكس ايجابا على واقع العمل مبينا انه سيتم خلال الفترة القادمة افتتاح عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج في دوما وافتتاح مخبر مركزي وتعزيز الجانب التقني والأرشفة وإقامة دورات تدريبية تاهيلية للأطباء ورفع تعويض مكافأة نهاية الخدمة وإعانة الوفاة وتحسين واردات الصندوق المشترك مؤكدا أن التواصل المستمر مع أعضاء الفرع ساهم بانجاح العمل النقابي وحل المشكلات التي تواجههم لان الفرع يعمل جاهدا لان لا يكون هناك أية صعوبات في العمل .

خضر المؤتمر الرفيقة ثريا مسلمانية رئيس مكتب النقابات والمنظمات الفرعي .