الخارجية الروسية: واشنطن تخطط لاستغلال خلايا إرهابية نائمة في سورية

أعلنت روسيا اليوم عن معلومات حول نية الاستخبارات الأمريكية استغلال خلايا إرهابية متطرفة نائمة فى سورية لتنفيذ هجمات ضد الجيش العربي السوري.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف في تصريح.. “إن مجموعة القوات الروسية في سورية تملك معلومات عن وجود خطط لدى الاستخبارات الأمريكية لتعبئة متطرفين نائمين في سورية لتنفيذ هجمات ضد الجيش السوري والعسكريين الروس والإيرانيين”، لافتا إلى أن القوات الروسية في سورية تتخذ إجراءات مناسبة للتعامل مع أي حوادث محتملة من هذا النوع.

واعتبر سيرومولوتوف أن ظاهرة “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” تشكل أخطر تحد عابر للحدود يواجه المجتمع الدولي ويتطلب اتخاذ تدابير مضادة على الصعيدين الوطني والعالمي.