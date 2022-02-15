احياء أمسية غنائية بدار الاوبرا بعنوان “فيروزيات الحب”

احيييت أوركسترا سيد درويش بقيادة الموسيقي رشيد هلال أمسية موسيقية وغنائية بعنوان “فيروزيات الحب” احتضنها مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون.

وعزفت الاوركيسترا أجمل ألحان الفنان زياد الرحباني التي أعدّها موسيقياً لهذه الأمسية قائد الفرقة ومؤسسها رشيد هلال.

وبأصوات أكاديمية شابة استمع جمهور دار الأوبرا إلى مجموعة من أغنيات السيدة فيروز التي قدّمتها تشكيلة Believe Vocal Group الموسيقية

وشارك في الأمسية كل من المغنين الشباب هبة فاهمه وحلا طراد وياسمين محمد وريان جريرة وعبد الملك اسماعيل وليفون عبجيان.

بداية الأمسية كانت مع مقطوعة مقدمة مسرحية ميس الريم للأخوين “رحباني” لتؤدي بعدها مع المغنيين في الجزء الأول أغنيات “سلملي عليه ودقيت” لتقدم الأوركسترا موسيقا مقدمة “فيلم أميركي طويل” لزياد الرحباني.

أما في الجزء الثاني من الأمسية فتم تقديم أغنيات “أنا عندي حنين واشتقتلك” وموسيقا “مقدمة 83 وأغنية البوسطة وحبيتك ومقطوعة نزل السرور لزياد” لتختتم الأمسية بعزف أغنية “عودك رنان”.

يذكر أن أوركسترا سيد درويش أسسها الموسيقي رشيد هلال عام 2007 وسميت باسم فنان الشعب سيد درويش اقتداء بفنه وتيمناً بأعماله وقدمت الأوركسترا حفلات عديدة في سورية والوطن.

متابعة: ناصر الماضي