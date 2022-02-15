بعد تحويلها لمقرات عسكرية.. تستمر “قسد” بتعليق الامتحانات في جامعة الفرات في الحسكة

مع استمرار ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بانتهاكاتها واستيلائها على مقرات كليتي الاقتصاد والهندسة المدنية وتحويلها لمقرات عسكرية، يواصل فرع جامعة الفرات في الحسكة تعليق الامتحانات الفصلية في كليات الجامعة بالمدينة.

وقال مدير فرع الجامعة الدكتور جمال عبد الله في تصريح له إن “العملية الامتحانية في الكليات الجامعية والمعاهد التابعة لفرع الجامعة لا تزال معلقة من جراء استمرار ميليشيا (قسد) بالاستيلاء على المباني الجامعية وتحويلها إلى مقرات عسكرية الأمر الذي بات له تداعيات تعليمية كبيرة تمس جميع الطلاب”، مشيرا إلى أن “انتهاكات ميليشيا “قسد” بحق الكليات الجامعية والاستيلاء عليها لمصلحة قوات الاحتلال الأمريكي لتحويلها إلى مقرات عسكرية تهدد نحو 25 ألف طالب وطالبة يدرسون في 8 كليات و4 معاهد في محافظة الحسكة”.

وكان مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية طالب في بيان له برفع يد ميليشيا “قسد” الانفصالية عن التعليم في المحافظة معتبراً هذه الانتهاكات “مصادرة لحق التعليم وجريمة يجب ألا تستمر لكونها تهدد مستقبل أجيالنا الشابة وتحرم الوطن من كوادره المستقبلية التي يحتاج إليها في معركة إعادة الإعمار والبناء”.