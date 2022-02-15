عبد اللهيان يبحث مع نظيرته البريطانية مجريات مفاوضات فيينا

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تراس مجريات المفاوضات المستمرة في فيينا بين إيران ومجموعة (أربعة زائد واحد) وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم إن عبد اللهيان شدد خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى اتفاق جماعي على نص موحد بين أطراف التفاوض في فيينا وأن يشمل هذا النص المطالب المشروعة لإيران.

ووصف عبد اللهيان الوضع في اليمن وأفغانستان بالحرج وأشار إلى ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان وتقديم مساعدات فورية للشعب الأفغاني مطالباً بريطانيا بأن تفي بمسؤولياتها لإنهاء الكارثة الإنسانية الناجمة عن استمرار العدوان والحرب في اليمن.

بدورها أوضحت وزيرة الخارجية البريطانية أن العلاقات المتنامية بين بريطانيا وإيران تضمن مصالح البلدين معربة عن أملها بأن تتمكن بريطانيا من سداد ديونها المتأخرة لإيران في المستقبل القريب.