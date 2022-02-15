علامات صامتة لسرطان العظام

كشف باحثون من المنظمة البريطانية لأبحاث السرطان عن علامات وصفوها بـ “الصامتة” قد تشير إلى إصابة الشخص بسرطان العظام.

ووفق وكالة “سبوتنيك” أوضحت المنظمة أنه من المعروف أن أعراض هذا المرض المميت غالباً ما تبدو وكأنها مشاكل صحية يومية غير ملحوظة، مشيرة إلى أن التنميل هو أحد أبرز عوارضه الدالة على تطور ونمو الورم وتلف الأعصاب وصولاً إلى أخطر مراحله وهي تصلب المفاصل.

وفي السياق بين الدكتور أمين سبتين الاختصاصي بعيادة هارلي ستريت كلينك البريطانية تسعة أعراض رئيسية للسرطان منها الألم المطول غير المبرر في أي جزء من الجسم، ناصحا أي شخص في حال ملاحظة تلك الأعراض لأكثر من ثلاثة أسابيع باستشارة الطبيب على الفور.