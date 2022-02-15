لافروف يبحث مع غوتيريش الوضع في سورية

عبر تقنية الفيديو، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في سورية وليبيا ومنطقة البلقان وقضايا أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم إن لافروف اطلع غوتيريش بالتفصيل على مفاوضات روسيا الجارية مع الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الضمانات الأمنية وجرى تبادل شامل لوجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية الراهنة مثل الوضع في سورية وليبيا وأنشطة بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو.