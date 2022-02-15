منظمة المخترعون اللامعون تقيم حفل اختتام الدورة الثانية للابتكار والاختراع

بهدف دعم الأفكار الشابة والمساهمة في نشر المعرفة أقامت منظمة المخترعون اللامعون حفلاً ختامياً للدورة الثانية للإبتكار والاختراع وذلك باستضافة وتنظيم مشترك مع جامعة الشام الخاصة.

وقد تم خلال الحفل تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من مسابقة الاختراعات للموسم الثاني والتي اقامتها المنظمة كما تم تقديم جوائز ماليه لهم.

حضر الحفل معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأستاذة المهندسة رشا كركولي ممثلة وزير التجارة، والسيد نقيب المحامين في محافظة القنيطرة الأستاذ بسام قشمر، والأستاذ شفيق العزب مدير حماية الملكية، ورئيس مجلس إدارة بنك الشام، وعدد من السادة أعضاء منظمة المخترعون اللامعون وعدد من السادة عمداء الكليات، وأعضاء الهيئة التدريسية.

متابعة: ناصر الماضي