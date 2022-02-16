أمريكا تتصدر الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من خمسة ملايين و854 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

ووفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم لغاية الآن إلى 415692095 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 5854372 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 338061305 حالات.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 948439 حالة وفاة من أصل 79600599 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 509903 حالات وفاة من أصل 42721845 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 639689 حالة وفاة من أصل 27659052 إصابة.