اللفاح مدرباً لشباب كرة تشرين

أعلنت إدارة نادي تشرين عن توقيعها عقداً مع الكابتن ياسر لفاح لتدريب فريق شباب كرة القدم، بعد قرارها بحل الجهازين الفني والإداري للفريق بقيادة المدرب السابق كنان ديب، عقب خسارة الفريق أمام جاره حطين في افتتاح مباريات مرحلة الإياب للدوري الممتاز.

اللفاح سبق له تدريب شباب تشرين وحقق معهم لقب الدوري مرتين متتاليتين (2017، 2018) ودرب هذا الموسم فريق التضامن (درجة أولى) وسبق له تدريب رجال تشرين لفترة قصيرة إضافة لمشاركته كمساعد مدرب لمنتخبنا الوطني للشباب.

كما يعتبر اللفاح من نخبة المدربين الذين حققوا نتائج متميزة مع فرق الشباب، ويمتلك خبرة كبيرة بفئات المراحل العمرية، حيث سبق له التدريب بكافة المراحل العمرية بنادي تشرين، إضافة لتوليه إدارة مدرسته الكروية، وتضع جماهير تشرين الكثير من الآمال بعودة شبابهم إلى سكة الانتصارات والتقدم في سلم الترتيب، حيث يحتل البحارة حالياً المركز الرابع برصيد 22 نقطة، وتنتظرهم مباراة من العيار الثقيل يوم الخميس المقبل مع جارهم جبلة ثالث الترتيب (27 نقطة) في ملعب البعث، في لقاء النقاط المضاعفة وفيه يسعى تشرين لتعويض خسارته مع حطين، كما يبحث شباب جبلة عن تعويض خسارتهم غير المستحقة أمام الاتحاد بحلب (3/ 2).

اللاذقية – خالد جطل