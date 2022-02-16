المقداد يلتقي بيدرسون.. وبحثٌ لآخر المستجدات ذات الصلة بسورية

التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون والوفد المرافق.

وبحث الجانبان آخر التطورات ذات الصلة بالوضع في سورية بما في ذلك الجهود التي تقوم بها الدولة السورية لتدعيم الاستقرار وخاصة عبر توسيع نطاق المصالحات وعمليات التسوية إضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية.

وشدد الوزير المقداد على أن استمرار وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي في أجزاء من الأراضي السورية ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مجدداً تأكيده أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد هي السبب الأساس في معاناة السوريين.

من جانبه عرض المبعوث الخاص بيدرسون نتائج الجولات التي قام بها على عدد من الدول مؤخراً والجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور.

حضر اللقاء الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين والدكتور عبد الله حلاق وإيهاب حامد من مكتب الوزير.