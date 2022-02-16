بعد تجدده.. إخماد حريق بمخلفات مشتقات نفطية في ريف حمص

أخمدت فرق الإطفاء في محافظة حمص فجر اليوم حريقاً تجدد اندلاعه ببركة لمخلفات مشتقات نفطية قرب قرية الزرزورية غرب مدينة حمص.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص أن عناصر الفرع بالتعاون مع فوج إطفاء مصفاة حمص تمكنوا من إخماد حريق اندلع من جديد بمشتقات نفطية قرب قرية الزرزورية غرب مدينة حمص فجر اليوم.

وأشار عاقل إلى أن فرق إطفاء حمص كانت أخمدت صباح أمس الحريق الذي اندلع في نفس المكان وعملت على تبريده والمراقبة وعند اندلاعه من جديد فجر اليوم تمت السيطرة عليه فوراً وإخماده.