روسيا تضع فرقاطات تجسسية للحلف الأطلسي تحت المراقبة

فرقاطات تابعة لحلف شمال الأطلسي حاولت التجسس على سفن عسكرية روسية حسب مصدر روسي مطلع وأنها تشارك في التدريبات الجارية بالبحر الأبيض المتوسط.

ونقلت سبوتنيك عن المصدر قوله إنه “تم ضبط محاولات التجسس وكشف منفذيها… وكانت النتيجة أن الوحدات البحرية الروسية وضعت فرقاطات حلف شمال الأطلسي التي حاولت التجسس تحت مراقبتها”.

وتتواصل فعاليات التدريب الذي تنفذه وحدات من القوات البحرية الروسية في البحر المتوسط في مجال مكافحة الوحدات البحرية للعدو الافتراضي بمشاركة 15 سفينة حربية وأكثر من 30 طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي.

وبحسب مراقبين عسكريين فإن مشاركة عدد كبير من القطع البحرية في تنفيذ هذه الأنشطة التدريبية يوجه رسالة تحذير من روسيا لحلف شمال الأطلسي من مغبة تنفيذ أنشطة استفزازية أو عدوانية عند حدودها.