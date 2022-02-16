وزارة الثقافة تعلن عن جوائزها الأدبية لعام 2022

وزارة الثقافة تعلن أنها ستفتح قريباً باب التقدم لجوائزها الأدبية للعام 2022، وتتضمن “جائزة حنا مينه للرواية العربية”، و”جائزة سامي الدروبي للترجمة”، و”جائزة عمر أبو ريشة للشعر”، و”جائزة القصة القصيرة الموجهة للطفل” و”جائزة اللوحة الموجهة للطفل”.

والجوائز الموجهة للسوريين والمقيمين في سوريا، يبدأ التقدُّم إليها بدءاً من 1 آذار/مارس حتى 30 تموز/يوليو المقبل.

وتنقسم كل جائزة إلى ثلاثة مراكز على أن تعلن لجان التحكيم عن أسماء الفائزين في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك ضمن “أيام وزارة الثقافة 2022”.

وتأتي “جائزة حنا مينا للرواية العربية”، تشجيعاً للتنافس على تقديم أفضل النصوص الروائية من قبل كُتّاب الرواية واكتشافاً للأصوات الجديدة التي لم تأخذ حقّها من الانتشار.

أما “جائزة سامي الدروبي للترجمة”، فتأتي “إيماناً من وزارة الثقافة و”الهيئة العامّة السوريّة للكتاب”، بأهميّة المترجم ودوره التنويري الذي يقوم به في نقل المعرفة والارتقاء بالثقافة”.

وفيما أحدثت وزارة الثقافة السورية “جائزة عمر أبو ريشة للشعر العربي”، تقديراً لدور الشاعر الراحل، و”عرفاناً بريادته في الشعر العربي جمالياً وفكرياً”، فإن “جائزة القصّة القصيرة الموجَّهة للطفل” غايتها تشجيع التنافس على “تقديم أفضل النصوص القصصيّة من قبل أدباء الأطفال واكتشافاً للأصوات الجديدة التي لم تأخذ حقّها من الانتشار”.

أما “جائزة اللوحة الموجَّهة للطفل” فإنها استحدثت “تشجيعاً للتنافس على تقديم أفضل اللوحات الفنيّة من قبل فناني الأطفال واكتشافاً للمواهب الجديدة”.