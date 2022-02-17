اتفاقية بين السورية للتأمين ومصرف الوطنية لصالح ذوي الدخل المحدود

وقعت المؤسسة العامة السورية للتأمين مع مصرف الوطنية للتمويل الأصغر اتفاقية تسمح لذوي الدخل المحدود بالحصول على قروض من المصرف بكفالة بوليصة تأمين تصدرها المؤسسة متضمنة التأمين على الحياة ضد الأخطار في حالات الوفاة الطبيعية أو الناجمة عن حادث أو العجز الدائم أو العجز الجزئي.

وعقب توقيع الاتفاقية أكد مدير عام المؤسسة الدكتور نزار زيود أن الاتفاقية توسع مظلة تقديم الخدمات التأمينية وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني عبر دعم المشاريع متناهية الصغر التي تؤمن فرص عمل جديدة ودخلاً إضافياً لمحدودي الدخل.

كما أشار زيود إلى أن الاتفاقية مع الوطنية تؤدي لتبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المقترضين على القروض دون تأمين كفلاء شخصيين وتحقق السرعة المطلوبة في تأمين التمويل المناسب لبدء وتشغيل مشروع متناهي الصغر لافتاً إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية الشهر القادم.