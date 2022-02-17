بطولة الجمهورية لطاولة الأشبال والشبلات في طرطوس

انطلقت في الصالة الرياضية بطرطوس اليوم منافسات بطولة الجمهورية للأشبال والشبلات بكرة الطاولة في مسابقتي الفردي والزوجي (تحت 15 عاماً) والتي تستمر ثلاثة أيام حيث يتنافس أبطال اللعبة من كافة المحافظات، والبطولة هي الثالثة التي تستضيفها طرطوس بنجاح تنظيمي منذ بداية شهر شباط الجاري.

وسيشارك في البطولة الفائزون والفائزات بالمراكز الثمانية الأولى لهذه الفئة للعام الفائت، ويحق لكل محافظة المشاركة بخمسة لاعبين وخمس لاعبات فيما يحق لمحافظة حماة المشاركة بـ(6) لاعبين و(6) لاعبات ومحافظة اللاذقية (6) لاعبين و(9) لاعبات وكل من دمشق وطرطوس وريف دمشق وإدلب (6) لاعبين و(6) لاعبات لكل منها، ومحافظة السويداء بـ (5) لاعبين و(5) لاعبات، كما تقام بطولة الزوجي للفئات نفسها (أشبال، شبلات، مختلط) بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة ويحق لكل محافظة المشاركة بزوجي واحد من كل فئة عدا محافظة حماة التي يحق لها المشاركة بفريقين “زوجي” لفئة الذكور.

وكانت طرطوس قد استضافت العام الماضي البطولة نفسها حيث توجت بلقب الشبلات لاعبة حماة إنانا كردية تلتها لاعبة طرطوس نايا سليمان ثم لاعبة إدلب إباء حلاق، في حين توج بلقب الأشبال محمد طربين (حماة) تلاه محمد سالم ظاظا (دمشق) ثم زيد قطيني(حماة)، والبطولة الحالية الجديد فيها بطولة الزوجي.

عماد درويش