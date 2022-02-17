سيناريوهات أمريكية يمكن أن تنتهي بتسليم إدلب للقيادة السورية

تحدثت مجلة فورين بوليسي الأمريكية القريبة من البيت الأبيض أن وجود عدد كبير من الإرهابيين في منطقة (إدلب) سيدفع الولايات المتحدة نحو حل أخير ضد هؤلاء الإرهابيين المهيمنين في المنطقة.

ما قد يدفع الولايات المتحدة لأن تواصل دعم الوضع الراهن في شمال سورية أي دعم سيطرة تركيا الأوسع على المنطقة إلى جانب حرية أمريكا في تنفيذ غارات وضربات جوية لما تدعيه في مكافحة الإرهاب.

وتقول الصحيفة أنه وبدلا من ذلك يمكن لواشنطن تطوير استراتيجية لترتيب إقليمي جديد جنبا إلى جنب مع روسيا يضع إدلب مرة أخرى تحت سيطرة الحكومة السورية.

مقال المجلة بعنوان / سورية التي يسيطر عليها المتمردون هي العاصمة الجديدة للإرهاب العالمي/.

رصد: البعث ميديا