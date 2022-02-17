سينما سورية تحصد 3 جوائز في مهرجان الاسكندرية

السينما السورية تفوز بـ 3 جوائز في الدورة الثامنة لـ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بينها جائزة “هيباتيا” الذهبية لأفضل فيلم عربي نالها فيلم الحقيقة المقابلة، للمخرجة مارسيل العيد.

تحقق فوز مثلث للسينما السورية مع فيلمين قصيرين تباريا في الدورة الثامنة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير(بين 10 و15 شباط/ فبراير الجاري)، الأول حمل اسم “الحقيقة المقابلة”، للمخرجة مارسيل العيد، حاز على جائزة “هيباتيا” الذهبية لأفضل فيلم عربي.

أما الثاني هو فيلم “سارة” للمخرج السوري علاء أبو فراج، الذي تقاسم جائزة “هيباتيا” الفضية لأفضل فيلم عربي، مع الفيلم التونسي “كورنتي”، إخراج عزيز شفائي، ونال فيلم “سارة”، أيضاً تنويهاً من لجنة التحكيم على أداء الممثلة سهير صالح.

وحضرت السينما الكويتية بقوة من خلال فيلم “سهرة مع ليلى”، للمخرجة هيا الغانم، حيث نال جائزة “هيباتيا” الذهبية كأفضل فيلم وثائقي، كما حاز الفيلم الجزائري “جسر” للمخرج بوكيف شوقي على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الرسوم المتحركة.

وفي المسابقة الدولية تميز الفيلم الروسي “كوو كوو”، للمخرجة سفيتلانا بيلوروسوفا، عن باقي الأفلام الأجنبية المتبارية وحصد جائزة “هيباتيا” الذهبية.

يشار إلى أن الدورة الثامنة من المهرجان تبارى في مسابقاتها الخمس 56 فيلماً، توزعت كالتالي، 16 فيلماً في المسابقة الدولية، 10 في المسابقة الوثائقية، 12 في مجال الرسوم المتحركة، 9 في المسابقة العربية، و9 في مسابقة أفلام الطلبة.