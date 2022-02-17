طقس اليومين القادمين

تتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، نتيجة لذلك تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في معظم المناطق.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مائلاً للبرودة ليلاً، محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق فيما تكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر على منطقة الجزيرة.