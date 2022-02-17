ورشات حوارية إحياءً للإضراب في الجولان المحتل وحملة تشجير لشبيبة إدلب

نظم مكتب الإعداد وتنمية المهارات الشبابية بفرع شبيبة إدلب ورشات حوارية على مستوى روابط خان شيخون ومعرة النعمان بعنوان “رفض الهوية الصهيونية بالجولان المحتل”، وذلك إحياءً لذكرى الإضراب الشامل عام ١٩٨٢ عندما حاول المحتل الصهيوني فرض هويته الصهيونية على الجولان السوري المحتل، وتخلل الورشات كتابة لافتات من قبل الرفاق الشبيبين عبروا من خلالها على أن الجولان جزء لا يتجزأ من سورية، وأنه باق سورياً عربياً.

كما نظم مكتب البيئة والعمل التطوعي بفرع شبيبة إدلب حملة تشجير حوالي ٢٠٠ غرسة حراجية لمدخل مدينة خان شيخون بالتعاون مع دائرة الحراج بمديرية زراعة إدلب، وذلك بحضور عضو قيادة فرع إدلب للحزب الرفيق عوض محمود، رئيس مكتب الشباب الفرعي، ونائب محافظ إدلب الرفيق م. فادي سعدون.

الرفيق محمود أكد لـ “البعث ميديا” على أهمية تعزيز القيمة الوطنية في نفوس جيل الشباب وتوعيتهم لأهمية البيئة والزراعة والحفاظ على الممتلكات العامة من خلال مشاركتهم بغرس الأشجار وتجميل الحدائق العامة وحدائق مدارسهم، منوهاً لدور الشباب الكبير في إعادة بناء ما دمره الإرهاب، وضرورة تنمية مهاراتهم الحياتية لأنهم حجر الأساس في بناء المستقبل.

إدلب- يحيى بزي