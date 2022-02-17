وزير السياحة يجتمع مع إدارات مراكز التدريب السياحي والفندقي

اجتمع وزير السياحة، المهندس محمد رامي رضوان مرتيني، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتدريب والتأهيل السياحي والفندقي، مع إدارات مراكز التدريب السياحي والفندقي الخاصة في المحافظات، بحضور معاون الوزير المهندس نضال ماشفج، ومدير عام الهيئة العامة للتدريب والتأهيل السياحي والفندقي، مسلم الناعم، والمتخصصين في الوزارة.

وأكد السيد الوزير خلال الاجتماع على أهمية التشاركية والتكامل بين القطاعين العام والخاص، لاسيما أنه من أولويات وزارة السياحة التعليم والتدريب السياحي والفندقي ورفد سوق العمل بالكوادر المدربة وفق المعايير الدولية لتلبي الحاجة المتزايدة للمنشآت السياحية ومواكبة تطورات القطاع السياحي، لافتاً إلى التركيز على تنوع استخدام اللغات والوسائل التدريبية الحديثة والتفاعلية إلى جانب إعادة تقييم المناهج وتطويرها وتوحيد المواد الأساسية، مشيراً إلى مشروع تعديل المرسوم /198/ والذي يتضمن إلزام المنشآت السياحية المرخصة بتعيين نسبة من خريجي كليات السياحة في المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية والمراكز الخاصة للتدريب السياحي والفندقي مما يساهم في تأمين فرص عمل لخريجي القطاع ورفع مستوى الخدمات من خلال تأمين عمالة أكاديمية ومهنية.

وناقش المجتمعون عدة مواضيع من شأنها تحسين مستوى الأداء ورفع سوية العملية التدريبية أهمها الخطة الدرسية، آلية الترخيص، زيادة الطاقة الاستيعابية، الترخيص لمنح شهادة التأهيل المهني باختصاصين سياحي وفندقي للحاصلين على شهادة التعليم الإعدادي من سن 17 حتى 45، التوسط لدى المحافظة لتسريع إجراءات التراخيص.

حضر الاجتماع معاون مدير الهيئة العامة للتدريب والتأهيل السياحي والفندقي ومدير المنشآت السياحية.