الدفاع الروسية: تدريبات “الردع الاستراتيجي” شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية

أفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن التدريبات التي أجرتها اليوم قوات الردع الاستراتيجي الروسية تحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية.

ونقلت سبوتنيك عن شويغو قوله في رسالة للرئيس بوتين خلال التدريبات يجري اليوم وفقاً لقراركم تدريب لقوات الردع الاستراتيجي سيتم خلاله اختبار عمليات التحكم بالأسلحة النووية والأسلحة ذات الخطورة المحتملة المتزايدة ضمن إطار إدارة موحدة مؤكداً أن الهدف الرئيسي من هذه التدريبات هو العمل على اتخاذ إجراءات لإلحاق هزيمة مضمونة بالعدو.

وجرى التدريب بمشاركة القوات الجوفضائية وقوات المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات الاستراتيجية الروسية وأسطولي البحرين الشمالي والأسود في الجيش الروسي وشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة من طراز كينجال وكاليبر وإسكندر ويارس وسينيفا بحضور الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.