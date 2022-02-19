الرئيس الروسي يشرف على تدريبات “الردع الاستراتيجي” للصواريخ الباليستية

أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمراً ببدء مناورات “الردع الاستراتيجي” للصواريخ الباليستية وأشرف عليها شخصياً من مركز العمليات الرئاسية في الكرملين بحضور الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، حسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم.

ونقلت سبوتنيك عن بيسكوف قوله خلال مؤتمر صحفي إن “الرئيس الروسي أعطى أمراً بإطلاق هذه التدريبات والمناورات المتعلقة بالردع الاستراتيجي للصواريخ الباليستية، وهو يراقب تفاصيل التدريبات العسكرية مع نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو والتي تعد مهمة للجانبين”.

وأشار بيسكوف إلى أن التدريبات جرت بمشاركة القوات الجوفضائية وقوات المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات الاستراتيجية الروسية وأسطولي البحرين الشمالي والأسود في الجيش الروسي، لافتا إلى أن نتائج التدريبات تضمنت تنفيذ القوات الجوفضائية بنجاح عمليات إطلاق تجريبية لصواريخ باليستية فرط صوتية من طراز “كينجال” وإطلاق سفن وغواصات تابعة لأسطولي البحرين الشمالي والأسود صواريخ مجنحة من طراز “كاليبر” وصاروخ فرط الصوتي من طراز “تسيركون” على أهداف بحرية وبرية.

ويأتي ذلك في وقت دخلت فيه مناورات “عزيمة الاتحاد 2022” المشتركة بين الدولتين والجارية في أراضي بيلاروس مرحلتها النهائية وذلك بحضور مسؤولين أجانب وممثلين عن وسائل إعلام دولية.