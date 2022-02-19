برلين: يجب استخدام كل القنوات الدبلوماسية لتسوية الخلافات مع روسيا

في إشارة إلى التوتر بين الغرب وروسيا حول الوضع جنوب شرق أوكرانيا، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس ضرورة استخدام كل القنوات الدبلوماسية لتسوية الخلافات مع روسيا لافتاً في هذا الصدد إلى استعداد الدول الغربية لإجراء مفاوضات مع موسكو حول المسائل الأمنية.

ونقلت وسائل الإعلام عن شولتس قوله في تصريحات صحفية له اليوم إن “اعتماد أكبر قدر ممكن من الدبلوماسية هو هدفنا” مشيراً إلى أنه للقيام بذلك يتم استخدام جميع قنوات التفاوض مع روسيا.

كما أكد المستشار الألماني أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو ليست على جدول الأعمال في المستقبل المنظور.