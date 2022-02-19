في تبادل لإطلاق النار.. مقتل ضابط شرطة و9 مطلوبين شمال مصر

لقي ضابط شرطة مصرعه، و9 مطلوبين من العناصر الإجرامية الخطرة في تبادل لإطلاق النار بمحافظة الدقهلية شمال مصر.

ونقل موقع اليوم السابع عن وزارة الداخلية المصرية قولها في بيان إن معلومات أكدت قيام مجموعة من العناصر الإجرامية بتكوين عصابة لسرقة المواطنين والإتجار بالمواد المخدرة بمحيط بحيرة المنزلة، موضحا أن قوة من الأمن العام والأمن المركزي توجهت إلى مخبأ العصابة وجرى تبادل لإطلاق النيران مع تلك العناصر ما أسفر عن مصرع 9 منهم ومقتل ضابط شرطة من الأمن المركزي.