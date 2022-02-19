ميوتسينيخ: فرض عقوبات ضد روسيا يؤثر على الاقتصاد العالمي

أشار رولف ميوتسينيخ، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البرلمان الألماني اليوم، إلى أن أي عقوبات محتملة ضد روسيا ستؤثر على الاقتصاد العالمي والنظام الدولي.

وقال ميوتسينيخ في لقاء مع مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية أن استخدام العقوبات سيؤثر ليس على روسيا فحسب بل على الاقتصاد العالمي والنظام الدولي على المدى الطويل معرباً عن قلقه من إمكانية تأثير الأزمة الجارية على إمدادات الغاز والنفط من روسيا إلى أوروبا، موضحا أنه توجد مرافق تخزين غاز فارغة نسبيا في أوروبا لذلك يجب أن نفعل كل شيء لمنع مزيد من تصعيد هذا الوضع الغامض.