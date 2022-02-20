أجواء غائمة جزئيا وأمطار خفيفة على المناطق الشرقية

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو (3 إلى 5) درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي من الجنوب مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية خفيفة على المناطق الشرقية ومائلاً للبرودة ليلاً، محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 60 كيلومتراً في الساعة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات في أغلب المناطق ويستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الساحلية.