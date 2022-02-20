الاتحاد الرياضي العام يرد عل الشائعات

تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً عن نية فصل حارس مرمى منتخب سورية ابراهيم عالمة من منظمة الاتحاد الرياضي العام بسبب تصريحات أدلى بها لأحد البرامج الإذاعية..

المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام يؤكد أن حارس مرمى منتخب سورية ابراهيم عالمة له تاريخه مع المنتخب وإنجازاته حاضرة ولا يستطيع أحد نكرانها وهو قامة رياضية وطنية قدم الكثير لمنتخباتنا بمختلف فئاتها.

وأشار المكتب التنفيذي إلى أنه لاتوجد أي نية لمعاقبة عالمة وكل هذا الكلام عار عن الصحة وأن المسؤول المباشر عن الموضوع هو اتحاد كرة القدم الذي تمثله الآن اللجنة المؤقتة التي قامت بدورها بدعوة الحارس عالمة يوم الإثنين القادم للاستفسار عن كل ما قيل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من خالف الأنظمة والقوانين.