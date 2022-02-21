إطفاء درعا يخمد خمس حرائق أمس

قامت عناصر فوج الإطفاء في درعا أمس بإخماد خمسة حرائق نشبت في مدينتي درعا والصنمين وبلدة النعيمة لأسباب مختلفة.

وصرح قائد فوج الإطفاء العقيد محمد المحاميد أن الحرائق توزعت على منزل قديم في حي السل بمدينة درعا يحتوي على أثاث قديم وآخر في منزل بحي الكاشف وسيارة عمومي أثناء عملية الإصلاح في المنطقة الصناعية ومحل لإصلاح الآليات في مدينة الصنمين إضافة إلى حريق أشجار على طريق بلدة النعيمة مبيناً أن الأضرار اقتصرت على الماديات دون إصابات بشرية.

وأكد أن عناصر الفوج فور وصول البلاغ توجهوا بسرعة إلى أماكن الحرائق وتمكنوا من إخمادها بالسرعة المطلوبة قبل توسع دائرتها باتجاه الأملاك العامة والخاصة داعياً المواطنين للإبلاغ الفوري عن الحرائق على الرقم 113.