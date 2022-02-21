الاتصالات: إطلاق المشغل الثالث للاتصالات الخلوية في سورية

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة إطلاق المشغل الثالث لشركة وفا للاتصالات تيليكوم المساهمة المغفلة الخاصة لتشغيل الاتصالات العمومية الخلوية في سورية.

وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن منح الترخيص الإفرادي رقم 3 الخاص بالمشغل الثالث قال وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب: نبني على إطلاق المشغل الثالث آمالاً كبيرة في تحسين واقع الاتصالات الخلوية في سورية وخاصة بعد الأضرار التي لحقت ببناها التحتية جراء الحرب الإرهابية فضلاً عن أثره الإيجابي المتوقع على الاقتصاد السوري، موضحا أن إجراء أول مكالمة على شبكة المشغل الثالث سيكون بعد تسعة أشهر من تاريخ منح الترخيص وقد يكون قبل هذا التاريخ.

وحسب توضيحات الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أحد شروط المشغل الثالث أن تكون الشركة السورية للاتصالات شريكة به.