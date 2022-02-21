غضب حطيني على ضياع الفوز أمام الشرطة

خرجت جماهير حطين غاضبة من أداء فريقها غير المقنع أمام ضيفه الشرطة في المباراة التي انتهت بتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما، حيث أبدى عشاق الفريق تذمرهم من حالة الضياع التي يعاني منها الفريق وإضاعته لنقاط كانت ستجعل الفريق يتقدم على سلم الترتيب خاصة في مباراتيه الأخيرتين أمام الحرجلة والشرطة والتي فقد فيها الفريق 4 نقاط لو استثمرها وحصدها لكان الآن بالمركز الخامس برصيد 19 نقطة، بينما هو حالياً بالمركز العاشر يصارع للهروب من شبح الهبوط.

الكابتن أحمد هواش مدرب حطين أبدى لـ”البعث ميديا” عدم رضاه عما قدمه فريقه وإضاعته لنقاط كان من الواجب حصدها، مضيفاً: قبل المباراة أكدت للاعبينا أن الشرطة سيلعب على المرتدات، ولا بد من الحذر بهذا الجانب، لكن تلقينا هدفين نتيجة أخطاء دفاعية غير مبررة ونتيجة عدم تركيز من الخط الدفاعي والحارس الذي خرج للكرة بشكل غير موفق، مازال فريقنا يفتقد للتركيز وثقافة الفوز وعلينا معالجة هذا خلال فترة توقف الدوري.

من جهته تأسف مدرب الشرطة حسام عوض على ضياع الفوز الذي كان بمتناول اليد، حسب وصفه، خاصة عندما كان فريقه متقدماً بهدفين وكان بالإمكان رفع النتيجة لو استغلت الفرص المؤكدة، خاصة وأن حطين فتح الملعب عندما كثف هجومه لإدراك التعادل، وتابع عوض: عندما شاهدنا تراخي الخط الخلفي لحطين عملنا على استغلاله ونجحنا بالتسجيل مرتين ولو وفقنا بالثالثة لكانت نقاط المباراة من نصيبنا وهذه هي كرة القدم، لاعبونا نفذوا التعليمات بنسبة 70% وبشكل عام الأداء كان جيداً وفريقنا يقدم مباريات جيدة من الناحية الفنية منذ بداية الدوري لكننا كنا نفتقد للعامل النفسي الذي ساهم بعودة الفريق لمستواه.

اللاذقية – خالد جطل