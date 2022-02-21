محافظة دمشق تعلن البدء بتعديل عدادات سيارات الأجرة

أعلنت محافظة دمشق البدء بتعديل عدادات سيارات الأجرة، العاملة ضمن المدينة، وأمهلت سائقيها ثلاثة أشهر لتعديل عداداتهم.

وحسب تصريح لعضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات مازن الدباس تم البدء صباح الأحد بتعديل عدادات السيارات في مقر الشركة السورية للشبكات في نهر عيشة بدمشق، وأعطيت مهلة 90 يوم لسائقي التكاسي لتعديل عداداتهم، وبعدها يعتبر السائق مخالف”.

وأوضح “الدباس” أنه “ريثما يتم تعديل كل العدادات، سيتم كالعادة منح لصاقات تحتوي المبالغ الواجب دفعها من قبل الراكب إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالي”.

وتابع “الدباس”: “يضاف مبلغ 450 ليرة إلى شريحة العداد من 75 إلى 200 ليرة ومبلغ 800 ليرة إلى شريحة العداد من 225 إلى 350 ليرة والمبلغ المتراوح من 375 إلى 500 ليرة يضاف إليه 1100 ليرة وفي حال ظهرت شريحة العداد من 525 إلى 650 ليرة فيتوجب على الراكب إضافة مبلغ 1400 ليرة”.

ولفت “الدباس” إلى أنه “عند ظهور المبلغ المتراوح من 675 إلى 800 على العداد يضاف إليه مبلغ 1800 ليرة ومن 825 إلى 950 يضاف مبلغ 2200 ليرة بينما يتوجب على الراكب دفع مبلغ 2500 ليرة إلى شريحة العداد فوق 1000 ليرة”.

وختم “الدباس” بالإشارة إلى أن “دوريات شرطة المرور والتموين مسؤولة عن متابعة شكاوى المواطنين حول عدم تقيد السائقين بالعداد، ووعدت بمتابعة الموضوع بشكل يومي”.

يذكر أن محافظة دمشق رفعت أجور سيارات الأجرة في العاشر من الشهر الماضي، إلى 230 ليرة للكيلو متر الواحد، و4000 ليرة للساعة الزمنية، وقيمة الانطلاقة الأولى 150 ليرة، وكل قفزة عداد 50 ليرة.

وطلبت المحافظة حينها دفع ضعف القيمة التي يظهرها العداد إلى حين يصدر التعديل الجديد.