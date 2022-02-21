الهلال يلتقي وفــــد الأمانـة العامـة لمؤتـــمر الأحـزاب العربيـــة

التقى الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربــي الاشتراكــي الــيوم وفــــد الأمانـة العامـة لمؤتـــمر الأحـزاب العربيـــة المؤلــف مـــن الســــادة د. صفوان قدسي رئيس المؤتمر وعمار الموسوي نائب الرئيس وقاسم الصالح الأمين العام للمؤتمر وعبد الله منيني أمين سر المؤتمر وعباس قدوح معاون مســؤول العلاقـــات الدوليــــة والعربيـــة . وحضر اللقــاء الرفيقــــان د. محســن بـــلال و د. مهدي دخل الله عضوا القيادة المركزية لحزب البعث .

وفي مستهل اللقاء نقل الرفيق الأمين العام المساعد تحية الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد للوفد وعبرهم إلى الأحزاب العربية الأعضاء في المؤتمر مؤكداً اهتمام سيادته بهذا التجمع الحزبي العربي الهام ومتابعته لنشاطاتهم في مجمل العمل القومي المقاوم ..

ودار الحديث حول تعزيز النشاط الحزبي في إطار الحركة الشعبية العربية التي تستعيد حيويتها ودورها بعد مرحلة من الترقب ومتابعة الأحداث الكبيرة التي تمر بوطننا العربي بغية دراستها ووضع الأساليب الناجعة لمواجهتها ..

وبعد أن عرض الوفد خطط المؤتمر وتوجهاته في المرحلة القادمة أكد الرفيق الهلال أن من الأهمية في مكان بأن يعمل أي حزب لديه إشكالات داخلية على توحيد صفوفه كي يكون أكثر قدرة على المشاركة في العمل الجماعي للمؤتمر , وأن أي توجهات يتخذها المؤتمر في اجتماعاته القادمة ينبغي أن تترافق مع برامج عمل ومهمات واضحة ومحددة . كما شدد على أنه من المهم في هذا التجمع الحزبي أن يركز المؤتمر على الأحزاب والقوى الفاعلة والناشطة وليس على الكم فقط .

الوفد من جانبه أعرب عن تقديره باسم الحركة الشعبية العربية الواسعة للتصدي البطولي والمقاومة غير المسبوقة التي تقوم بها سورية شعباً وجيشاً بقيادة القائد العربي الكبير بشار الأسد , وأن الملحمة السورية أحيت في نفوس أبناء الأمة العربية الأمل بالنصر, وأكدت أن المستقبل هو لهذه الأمة التي كانت دائمة حاضرة وفعالة في جميع مراحل التاريخ وعصوره .