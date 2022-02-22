آخر حصيلة لوفيات وإصابات كورونا عالميا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من خمسة ملايين و908 آلاف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

ووفق موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم لغاية الآن إلى 26184374 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 5908433 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 352786165 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 959866 حالة وفاة من أصل 80123979 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 512371 حالة وفاة من أصل 42850066 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 644604 حالات وفاة من أصل 28245551 إصابة.