أولى جولات دورة ألعاب غرب آسيا من نصيب جرحى الوطن

انتهت منافسات الجولة الأولى من مباريات الريشة الطائرة ضمن دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية بفوز جميع الجرحى الذين شاركوا في هذه الجولة، وهم الجريح فراس شيحة، الجريح عامر سمور والجريح عيسى حسن.

مشروع جريح وطن، وعبر صفحتك على فيسبوك، ذكر أن ثلاثة من جرحانا يشاركون في رياضة الريشة الطائرة، مشيرا إلى أنه لا تزال أمامهم جولات أخرى بمواجهة الفرق المشاركة بالبطولة.

يُذكر أن ٧٠٠ لاعب ولاعبة من ذوي الاحتياجات الخاصة يخوضون منافساتهم في سبع رياضات ضمن هذه البطولة المُقامة في البحرين، ويمثلون ١٢ دولة.