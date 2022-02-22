استشهاد أحد وجهاء قبيلة البكارة برصاص الاحتلال الأمريكي شرق دير الزور

استشهد أحد وجهاء قبيلة البكارة برصاص قوات الاحتلال الأمريكي خلال تنفيذها عملية إنزال جوي في بلدة الدحلة بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات قوات الاحتلال الأمريكي نفذت عملية إنزال جوي في بلدة الدحلة بريف دير الزور الشرقي بمساندة من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بها رافقها إطلاق نار كثيف وعشوائي على المنازل والأراضي الزراعية المحيطة.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الإنزال تسببت باستشهاد ابراهيم العمر أحد وجهاء قبيلة البكارة في بلدة الدحلة.