الجو غائم جزئيا بشكل عام ومائل للبرودة ليلا

تتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، نتيجة لذلك تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية على أغلب المناطق.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة متفرقة من المطر على المرتفعات الساحلية والمناطق الشمالية والجزيرة، ويكون الجو مائلا للبرودة ليلاً محذرة من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى ومحيط مطار دمشق الدولي والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.