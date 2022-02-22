المقداد: سورية تدعم قرار الرئيس بوتين بالاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

أكد الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية المغتربين خلال منتدى فالداي في موسكو اليوم إن سورية تدعم قرار الرئيس بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما.

وأضاف المقداد أن ما يقوم به الغرب ضد روسيا حالياً مشابه لما قام به ضد سورية خلال الحرب الإرهابية، إن قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات الانفصالية المدعومة منها تواصل سرقة ثروات الشعب السوري من نفط وقمح.

مشيراُ إلى أن النظام التركي يواصل دعم التنظيمات الإرهابية بسورية في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية والتزاماته في تفاهمات أستانا.

مؤكداً عل استمرار الولايات المتحدة والغرب بدعم الإرهاب في سورية وهو أمر يشكل تهديداً لمنطقة الشرق الأوسط والعالم،و إن المسؤولين الأمريكيين يكذبون عندما يقولون إن العقوبات الأمريكية لا تؤثر على دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والأدوية والإمدادات الطبية إلى سورية.