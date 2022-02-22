تأهيل مشروعات مياه شرب حيوية في ريف إدلب المحرر

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة إدلب 15 بئراً ارتوازية ومحطتي مياه بالخدمة في مختلف مناطق ريف إدلب المحرر من الإرهاب.

وقال مدير المؤسسة المهندس محمد عجمية في تصريح إن تأهيل الآبار ومحطتي المياه يأتي ضمن خطة إعادة الإعمار وتأمين مصادر مياه للأهالي العائدين إلى منازلهم ومناطقهم المحررة من الإرهاب في ريف إدلب.

وأوضح عجمية أن المؤسسة تعمل بالتوازي مع هذه الأعمال على إعادة تأهيل شبكات المياه المتضررة بفعل الإرهاب في مدينة خان شيخون وبلدة التح ضمن مشاريع صيانة شاملة بهدف إيصال المياه إلى منازل الأهالي التي تغذى حاليا بالصهاريج إضافة إلى متابعة الربط الكهربائي لمحطتي مياه التح وتل دعاس بما يسهم في تخفيف تكاليف التشغيل بالمولدات التي تعمل على مادة المازوت.

وبين عجمية أنه يجري حاليا استكمال صيانة شبكات المياه وتأهيل عدد من الآبار ضمن خطط وضعتها المؤسسة خلال العام الجاري بالتنسيق مع المنظمات الدولية لإعادة كامل الآبار المدمرة إلى الخدمة تشجيعاً للأهالي على العودة لبلداتهم وقراهم وعودة الحياة إلى طبيعتها في هذه المناطق.

وأشار عجمية إلى أنه سيتم قريبا انجاز مشروع ربط كهربائي بمحطة التح ووضعه في الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة مع مشروع ربط كهربائي مماثل لتل دعاس الذي بدأ العمل به مؤخراً ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الشهرين المقبلين مع انجاز أعمال تأهيل 80 بالمئة من شبكة مياه الشرب في خان شيخون.

ولفت عجمية إلى أنه يجري حاليا تأهيل شبكة مياه بلدة التح وإصلاح الأجزاء المتضررة منها وخلال ايام ستصل المياه ضمن خطوطها إلى جميع أهلها العائدين إلى منازلهم وهناك خطة لتأهيل مزيد من الآبار في المناطق التي شهدت عودة الأهالي إليها.