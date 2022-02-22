تعاون بين سورية ومنظمة “وايبو” لإنشاء مركز وطني للتدريب في مجال الملكية الفكرية

وقعت سورية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية “وايبو” اتفاق تعاون لإنشاء مركز وطني للتدريب في مجال الملكية الفكرية.

وينص الاتفاق الذي وقعه مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا ونائب مدير المنظمة السفير حسن كليب على تقديم الدعم والمساعدة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوصفها المؤسسة الوطنية المكلفة بالمشروع لإنشاء مركز وطني للتدريب والتدريس والتعليم في مجال الملكية الفكرية وتقديم المشورة والمساعدة بشأن الإطار المؤسسي والبنية التحتية وتصميم المناهج لبرامج التدريب الرئيسة بالاستفادة من برامج التأهيل التي توفرها الأكاديمية التابعة للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية وتوفير ما يلزم من خبراء استشاريين لهذا الغرض.

ويأتي الاتفاق في سياق تنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي تسعى المنظمة لتحقيقها دعماً لدولها الأعضاء وفي مقدمتها تسهيل الانتفاع بالملكية الفكرية من أجل التنمية وهو الاتفاق الثاني من نوعه حيث سبق للجانبين توقيع اتفاق في شهر أيلول الماضي لإنشاء مراكز دعم للتكنولوجيا والإبداع بهدف تقديم خدمات نوعية دعما للمبدعين السوريين.