سمكة بلورية!!

طورت سمكة صغيرة قدرة فريدة على التخفي من الحيوانات المفترسة حيث لا تستطيع أغلب الأنواع الأخرى مشاهدتها بسبب شفافية جسمها العالية جدا والتي تشبه إلى حد ما البلور النقي.

“National Geographic” نشرت مقطع فيديو يظهر السمكة التي تحمل اسم “تانج الزرقاء”، وذكر أنها تعد نوعاً من الأسماك الجراحة التي تنتشر في مختلف بحار العالم.

وأضافت بأن هذه الفصيلة من أسماك الزينة تضم حوالي 80 نوعاً ويعيش أغلبها في البحار الاستوائية.

وتعيش هذه الأسماك غالباً قرب الشعاب المرجانية، وتتميز في صغرها بشفافية عالية جداً تحميها من الأسماك المفترسة.