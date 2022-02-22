ضحايا بانفجار لغم في دونيتسك

أسفر انفجار لغم على طريق بين مدينتي دونيتسك وغورلوفكا عن قتل 3 مدنيين.

وبحسب موقع روسيا اليوم، صرح ممثل القوات الشعبية في دونيتسك، إدوارد باسورين، بأن سيارة انفجرت جراء عبوة ناسفة زرعها مخربون، موضحاً بأن الثلاثة الذين لقوا حتفهم نتيجة الحادث كانوا مدنيين.

كما أشار إلى أن مجموعات مسلحة تخريبية حاولت تنفيذ عدة اختراقات وهجمات مؤخراً في منطقة نوفوازوفسكي وفي عدد من مناطق مدينة دونيتسك.

هذا ويواصل الجيش الأوكراني قصف أراضي جمهورية دونيتسك، حيث سجل اليوم إطلاق نار وقصف بمدافع هاون على خمس نقاط سكنية.