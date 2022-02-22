“مهرجان سوريا الدولي للكاريكاتور” يختار نهاد قلعي عنواناً

الراحل نهاد قلعي يحل “شخصية العام” ضمن فعاليات الدورة 18 من “مهرجان سوريا الدولي للكاريكاتور” في دمشق، والمهرجان يستضيف 668 مشاركة فنية من 73 دولة عربية وأجنبية.

وتبارى الفنانون المشاركون في المهرجان الذي افتتح مساء الأحد في “دار الأسد للثقافة والفنون” في دمشق، في تصوير الفنان قلعي من رؤى فنية مختلفة عكست في معظمها طبيعته الكوميدية وطرافة إبداعه.

واستهل المهرجان بعرض فيلم وثائقي لسيرة قلعي، قبل أن يعلن عن أسماء الفائزين بالمهرجان وهم الفنان احسان شراخي بالمركز الأول والثاني محمد حسين أكبري من إيران حيث ناب عنهما باستلام الجائزة حميد عصمتي المستشار الثقافي الإيراني، فيما نال الجائزة التشجيعية الفنان السوري محمد العلي، وقدم درع المهرجان للفنانين رياض مرعشلي وكمال سكيكر وجميل البيطار.

وتم تكريم لجنة تحكيم الأعمال المشاركة في المهرجان التي ضمت رفيق درب الراحل الفنان دريد لحام والفنانين التشكيليين موفق مخول وسها غانم وحسن اسماعيل وبشرى الحكيم.

وقدم الفنان المونولوجيست رياض مرعشلي وفرقة أوركسترا القصيد بقيادة المايسترو جميل البيطار خلال المهرجان وصلة من الأغاني التي استحضرت شخصيات أعمال “صح النوم” و”حمام الهنا” و”ضيعة تشرين” و”غربة” و”كاسك يا وطن” وغيرها.

وقال المهرجان الكاريكاتوريست رائد خليل، إنه “في كل عام يتم التوجه لتقديم الجديد حيث كان السعي في الدورة 18 من المهرجان لمزج الموسيقى مع اللون، وعلى هذا الأساس تمت دعوة فنانين عالميين للمشاركة في احتفالية حول شخصية مبدعة أثرت في الفن العربي والعالمي عبر الراحل نهاد قلعي”، معتبراً أن “الهدف الأساسي من المهرجان تحقق من خلال عملية التلاقح الثقافي بيننا وبين العالم”.

ولفت خليل إلى أن “معظم الأعمال ركزت على شخصية الفنان قلعي فهو مناسب للكاركاتير من خلال الأداء والانفعال وطريقة التعامل مع الكلمة والحدث، كما أن دوره في كسر شيء من مفهوم المسرح الذي يسمى بالجدار الرابع ساعد الفنانين على الدخول إلى صلب الحالة التي كان يتعامل معها ما يسمى في الفن بالمعايشة الجمالية”.