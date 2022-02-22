هل تناول مستحضرات تعزيز المناعة يوفر الوقاية من كورونا؟

أعلن عالم المناعة الروسي نيقولاي كريوتشكوف أن تناول مستحضرات تعزيز المناعة لن يوفر الوقاية اللازمة من فيروس كورونا.

وقال كريوتشكوف في حديث لراديو سبوتنيك: يمكن أن تؤثر هذه المستحضرات مثلا في نشاط بعض أنواع خلايا المناعة أو في المناعة الفطرية والمكتسبة، ولكن هذا لا يعني أن الشخص الذي يتناول هذه المستحضرات يحصل على وقاية من التهابات الجهاز التنفسي الحادة والإنفلونزا أو عدوى الفيروس التاجي المستجد كورونا.

وأشار العالم إلى أن التقلبات في بعض مؤشرات منظومة المناعة لا تشير إلى فعالية هذه المستحضرات لأن قدرتها على تغيير نشاط منظومة الإنترفيرون ولا يعني أنها ستخفض من خطر الإصابة بهذه العدوى المرضية أو تلك.

وأوضح نيقولاي أنه من أجل معرفة ما إذا كان بالإمكان استخدام هذه المستحضرات للوقاية من العدوى المرضية يجب إجراء دراسات علمية جدية لتحديد فعاليتها رغم أن هذه المستحضرات لن تلحق أي ضرر بالصحة، مشيراً إلى أن التطعيم هو أفضل وسيلة للوقاية من كورونا.