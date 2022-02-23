أمريكا تتصدر الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من خمسة ملايين و922 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

ووفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم لغاية الآن إلى 427836182 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 5922608 حالات، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 355383199 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 962241 حالة وفاة من أصل 80202466 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 512652 حالة وفاة من أصل 42865431 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 645420 حالة وفاة من أصل 28351327 إصابة.