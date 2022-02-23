الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المناطق الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، يتحول إلى غائم فوق المنطقة الساحلية خلال ساعات بعد الظهر لتصبح الفرصة مهيأة لهطل أمطار غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً ويمتد الهطل تدريجياً خلال ساعات الليل إلى باقي المناطق مع نشاط ملحوظ على سرعة الرياح الجنوبية الشرقية التي تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية.