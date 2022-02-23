فرع شبيبة ريف دمشق يعقد مجلسه السنوي

عقد فرع ريف دمشق لاتحاد شبيبة الثورة مجلسه السنوي أمس، بحضور الرفاق رضوان مصطفى أمين فرع ريف دمشق للحزب، وسومر ظاهر، رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة، بمشاركة أمناء وأعضاء قيادات الروابط على مستوى فرع شبيبة ريف دمشق، وبحضور أعضاء المؤتمر وذلك على مدرج مدينة الشباب بدمشق.

وتضمن المجلس عرضاً كاملاً للأنشطة والفعاليات والمبادرات المنفذة خلال العام الماضي وفتح باب النقاش والاستماع للمداخلات والمقترحات والتوصيات من قبل الرفاق الشبيبيين، وتخلل ذلك تكريم للمبدعين ولأسر الشهداء والجرحى، إضافة لعروض فنية شعبية قدمتها فرقة الفنون الشعبية بفرع الشبيبة.

وتخللت المجلس حوارات مفتوحة تركزت حول أهم القضايا التنظيمية والاتحادية والتربوية مع التركيز على الانتماء الوطني وقيم المواطنة ودعم ذوي الشهداء، إضافة لتفعيل الأندية الشبيبية الرياضية، مع التركيز على توحيد طاقات وجهود الشباب ضمن نشاطات ومبادرات تنموية وخدمية، وتعميق شعورهم بالمواطنة والانتماء، وزيادة الاهتمام بأسر الشهداء.

وقدم الرفيق أمين فرع الحزب عرضاً سياسياً شاملاً تطرق خلاله للوضع الدولي والمحلي مع تحليل للوضع السياسي والاقتصادي، مؤكداً على أهمية دور الشباب في بناء الوطن وإعادة الإعمار، مشدداً على دور الشبيبة في بناء الحاضر والمستقبل والاعتماد على قوة وطاقات الشباب لبناء المجتمع.

بدوره، أشار الرفيق رئيس المنظمة، إلى أن قيادة الاتحاد أمام رؤية جديدة وخطة عمل جديدة، وأن المؤتمرات السنوية هي محطات دورية يتم فيها التصويب على ما أنجز خلال المرحلة السابقة والإضاءة على ما تم عمله، ومعالجة حالات الخلل والسلبيات خلال هذا العام.

كما تضمن المجلس انتخاب /14/ رفيقاً ورفيقة ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لقيادة فرع الشبيبة.

حضر المجلس الرفاق عبدو الدرخباني وأحمد عريشة أعضاء قيادة فرع الحزب في ريف دمشق ومحمود شلغين وكنان كرنبة أعضاء قيادة الاتحاد ومدير تربية ريف دمشق.

عزام المنذر